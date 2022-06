Mentre l’amministrazione comunale è pronta a chiudere sui bandi del Fondo unico per lo spettacolo con 940 mila euro da destinare ad eventi in periferia, proseguono le attività legate all’Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per il 50° Anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace che comporranno il calendario dell’Estate Reggina.

«Da lunedì in poi – ha detto Nino Malara, consigliere comunale delegato ai Grandi eventi – avremo la possibilità di allestire un palinsesto lungo e di livello per celebrate al meglio l’anniversario dei nostri eroi venuti dal mare».

«Eventi – ha aggiunto – che si svolgeranno da luglio fino alla fine del prossimo dicembre così da permettere di suddividere gli appuntamenti fra l’estate, l’autunno ed il Natale reggino».

«L’altra importante novità — ha spiegato Malara – riguarda la possibilità per l’Ente, dopo anni finanziariamente difficili, di poter concedere qualche contributo per la buona riuscita degli spettacoli».

Il bando è diviso in due sezioni: «La prima ha una dotazione finanziaria di 80 mila euro per la realizzazione di un grande evento che si terrà nel giorno che coincide col ritrovamento dei Bronzi di Riace. La seconda sezione, invece, ha una capacità di finanziamento di 120 mila euro per agevolare, fino ad un massimo di 10 mila euro, associazioni, imprese, artisti o operatori dello spettacolo».

«Resta ancora qualche giorno per presentare le proprie proposte», ha avvertito Malara nel sottolineare come il bando scada lunedì alle ore 10 ed è entro allora che «le richieste dovranno essere avanzate tramite piattaforma digitale con accesso con Spid».

«La procedura è molto semplice ed intuitiva – ha concluso il consigliere comunale – una nuova stagione di grandi eventi per Reggio Calabria è ormai alle porte».

Sul sito ufficiale dell’Ente sono disponibili i dettagli del bando: https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/2385