Di L.A.

Gli schieramenti e le candidature in Calabria si sono delineati e indietro non si torna. L’unica inversione che quasi tutti gli addetti ai lavori si aspettano è quella del sindaco della Calabria il senatore Ernesto Magorno. Nessuno si sorprenderebbe se dopo avere lanciato in queste ore il modello diamante da esportare alla cittadella, il senatore facesse l’ennesima giravolta. La disinvoltura politica del personaggio è così nota che impedisce qualsiasi previsione e scommessa . Perfino i bookmakers londinesi non saprebbero come quotare il sindaco di diamante e soprattutto gli allibratori britannici avrebbero difficoltà a calibrare la sua forza aggregatrice e l’esistenza del suo consenso reale , Ambienti ben informati del centro destra Regionale , lasciano trapelare che Magorno freneticamente tenta di chiudere formalmente l’accordo con il loro schieramento , dopo averlo fatto e da tempo a livello individuale con pezzi di esso. Se ciò dovesse materializzarsi saremmo costretti , sia pure a malincuore , a dare ragione al pugliese Boccia. Boccia non ha azzeccato niente in Calabria e da Magorno è stato definito “ falsario “ per avere pronosticato la scelta di Italia Viva a destra. Il Democratico Boccia , non ha replicato in attesa di tempi migliori e temiamo che questi tempi stiano arrivando per ribaltare l’accusa. Speriamo di no , perché tra Boccia e Magorno, anche per un senso di orgoglio calabrese , preferiremmo che la patacca di falsario rimanesse in capo al pugliese ex ministro e non trasmigrasse in testa all’ex segretario regionale del pd. Magorno facci sognare , non dare ragione a Boccia, lascia la patacca in Puglia

firmato

LA