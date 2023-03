Un vero e proprio exploit quello di “Esperienza nuoto” pentimele che espugna, in questa prima tappa di primavera Asi nuoto, il parco Caserta di Reggio Calabria.

Una scalata, breve, veloce, che l’ha portata sul gradino più ambito del podio superando addirittura società blasonate come, solo per fare un esempio, Arvalia Lamezia, che deteneva il titolo da ben due anni.

Così come si riconferma prima nello staffettone, peculiare gara Asi che coinvolge varie fasce di atleti in un bellissimo match a staffetta.

Il successo di questa affascinante esplosiva gara è probabilmente la sua natura che richiede un affiatamento in più e la spiccata capacità di fare squadra. E, forse, proprio questo spirito di squadra, unitamente all’impegno dei tecnici, guidati dai copresidenti Gangemi e Ferruggiara, potrebbe essere il segreto del successo della società ereditata dall’Andrea Maria.

E poi ancora Esperienza si attesta quarta classificata nella classifica “propaganda”.

Dalla società si esprime grande soddisfazione per i risultati ottimi e incoraggianti ottenuti con soli 81 atleti.

Una vera e propria ricompensa per lo staff composto da Santina Giunta, squadra Esordienti; Amalia Romanó, squadra Propaganda; Francesca Fullin selezione scuola nuoto con i tecnici Ivana Miloro, Lucia Cardolo, Fabiana Bova, Francesco Gallo; e una bella e meritata soddisfazione per tutti gli atleti.