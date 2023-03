Ottimo esordio di Esperienza Nuoto del Centro Sportivo Andrea Maria in occasione dei campionati di nuoto di Asi Calabria.

La società di nuoto reggina, con i suoi atleti, conquista un meritatissimo secondo posto nella classifica generale dell’ultima tappa della stagione invernale del campionato Asi, al netto di un durissimo testa a testa con Arvalia Lamezia.

Ottimi risultati giunti non solo grazie a un intenso allenamento e allo spirito di squadra che caratterizza la società, ma che si contestualizza grazie ad una politica di grande condivisione e di sana competizione che tutti gli istruttori trasferiscono ai propri atleti.

Valori sportivi formativi che si trasformano in risultati, nel contesto di una gara che finalizza l’impegno quotidiano di tutti i nuotatori durante gli allenamenti.

E ogni istruttore ha una propria squadra che partecipa alle gare: Emon Ferruggiara, copresidente di Esperienza allena i ragazzi Categoria; il copresidente Giuseppe Gangemi allena i Master, Santina Giunta gli esordienti, e poi Lucia Cardolo, Ivana Miloro, Francesco Gallo, Fabiana Bova, Amalia Romano, che accompagnano gli allievi della scuola nuoto e promettenti atleti alle gare, seguono i ragazzi sul piano vasca.

Grande merito quindi alla squadra, in questa prima avvincente gara, nelle nuove vesti societarie.

“Raccogliamo con gratitudine – hanno dichiarato Gangemi e Ferruggiara – l’eredità lasciataci dalla Presidente dell’Andrea Maria, Milena Calarco, proseguendo il cammino sempre nel segno della sinergia, della condivisione, del coinvolgimento, rendendo protagonisti i ragazzi, sempre al centro di ogni nostro progetto, determinati dalla convinzione del grande valore dello sport e dell’effetto quasi catartico dello stesso”.