Eccellenze di Calabria nella vetrina mondiale dell’agroalimentare Made in Italy. Esordio per Feelsud al CIBUS di Parma. Il Salone Internazionale dell’Alimentazione, fiera di riferimento per il settore, dal 7 al 10 maggio ha ospitato la piattaforma di e-commerce di Corigliano-Rossano (CS) che unisce tradizione e innovazione. Un esempio virtuoso di giovane imprenditoria femminile calabrese che scende in campo con un’ampia gamma di ricercati prodotti. Greta Pirro, 25enne laureata in Economia, ha formato un team di ragazze che con attenzione certosina seleziona sul territorio prelibatezze frutto di lavorazioni artigianali tramandate da generazioni. Una realtà nata dall’esperienza dei Fratelli Pirro che dagli anni Ottanta con passione realizzano pasta di altissima qualità con antiche ricette e grani autoctoni. Per la prima volta Feelsud (Padiglione 6 – postazione A021) è presente tra gli stand che colorano i 120.000 metri quadrati sui quali è allestita la kermesse fieristica internazionale. I profumi ed i sapori di una terra come la Calabria vengono raccontati dalle sue succulente proposte. Il ventaglio di scelta incuriosisce anche i palati più esigenti: miele e pecorino con tartufo estivo di Calabria, crema di peperoncino, ‘nduja di Spilinga, marmellate biologiche al bergamotto e alle clementine, talli di capperi, carciofini selvatici, pepi cruschi fritti, cipolla caramellata, paté di pomodori secchi, tagliatelle con limoni e curcuma. Leccornie a portata di click. Recapitate a domicilio in eleganti box imballati con scotch e carta Kraft, ecologica, in materiali naturali. Tra le unicità Feelsud – A food experience from Calabria appare anche la gustosa Pasta della Donna. Pappardelle e tagliatelle in rosa per sostenere la parità di genere, mentre sul fronte dell’impegno sociale il team ha già in serbo una sorpresa per i prossimi mesi. Digitalizzazione e sostenibilità sono i fari che guidano il modello di sviluppo seguito dall’azienda che intende valorizzare una terra ancora da scoprire, tracciandone un nuovo racconto.