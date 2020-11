DI SIGFRIDO PARRELLO

PALMI (RC) – Dopo il prestigioso premio RhegiumJulli 2020 conferitogli ad Agosto per la silloge fotografica “Poetica”, Oreste Kessel Pace continua la sua carriera letteraria.

Questa volta, lo scrittore palmese pubblica, sulla piattaforma Amazon Publishing, il saggio “Storia della biblioteca Nel mondo antico” che si appresta al raggiungimento, come per i precedenti, di vendite importanti anche all’estero.

Il libro parte dal periodo degli antichi Sumeri e traccia il percorso più importante per capire la storia della biblioteca, passando per gli Egizi, i Greci ed infine i Romani.

Oreste Kessel Pace ha studiato Archeologia a Macerata, studia civiltà antiche ormai da circa 30 anni per le quali si è anche impegnato non solo con pubblicazioni e scoperte, ma anche con l’organizzazione di Simposi internazionali.

Ha scritto oltre 30 romanzi, 50 racconti, e centinaia di poesie. Tra le pubblicazioni: “Palmi Anno 2100”, romanzo; “San Rocco”, romanzo storico (due edizioni) Premio Calabria e Premio Fata Morgana; “Scilla”, romanzo mitologico (tre edizioni); “Rhegion”, romanzo breve storico mitologico; Premio RhegiumJulii; “Artemide”, romanzo breve storico mitologico Premio RhegiumJulii; “S.Elia Juniore”, romanzo storico Premio Calabria; “Mythos”, silloge storico-mitologica; Premi vari; “Popoli del mare”: cenni preliminari, saggio (due edizioni, due ristampe); “La ragazza senza corpo”, romanzo (due edizioni); “Salus”, silloge fotografica; “Philia”, romanzo; “Poetica”, silloge; “Cassiodoro”, saggio.

Studioso di civiltà antiche e docente di tecnica narrativa da molti anni, Oreste Kessel Pace collabora anche con enti e riviste internazionali. Le opere di Oreste Kessel Pace sono state infatti presentate al Salone Internazionale del libro di Torino e vendute anche all’estero, con critiche curate di emeriti letterati, prestigiosi riconoscimenti letterari e ben 4 premi alla carriera ed all’impegno culturale.

Con la “Storia della biblioteca Nel mondo antico”, Oreste Kessel Pace regala ai suoi lettori una nuova piccola perla.