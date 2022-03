È stato difficile per noi, proprio un anno fa, riportare la notizia della prematura morte di un giovane pieno di vita, un marito e un padre. Uno squarcio nel cuore che ha segnato profondamente un’intera comunità, quando Salvatore Muratore ci ha lasciati a seguito di una brutta malattia. E che nella sua grande attività di bomber calcistico, quel grande campione quale era Salvatore, non è riuscito a sconfiggere.

Il 14 marzo prossimo ricorre esattamente un anno dalla sua scomparsa ed è stato per noi doveroso ricordarlo con queste poche righe affinché, come disse San Tommaso, “il dolore quando è condiviso, si dimezza”, e noi tutti vogliamo condividerlo quel dolore che è anche il nostro dolore.

Siamo vicini e ci stringiamo con immenso affetto alla famiglia di Salvatore, alla moglie, i figli ed al papà Gino.

Ed ancora una volta… Ciao Salvatore!