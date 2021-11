Ergastolo ostativo, con l’approvazione del testo base dell’impianto normativo è stato compiuto un altro ed importante passo per scongiurare il rischio che pericolosi boss della criminalità organizzata tornino in libertà. Massimo rigore nella detenzione per chi si macchia di gravi reati: è una prerogativa imprescindibile dell’azione politica del Movimento 5 Stelle.

È quanto fa sapere la portavoce M5S alla Camera dei Deputati, Elisa Scutellà, tra i firmatari del testo base sull’ergastolo ostativo approvato ieri in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

«L’impegno profuso in questi mesi dal Movimento 5 Stelle – dice la parlamentare – dopo l’intervento della Consulta è stato costante e fermo: era necessario predisporre un testo che recepisse l’orientamento della Corte costituzionale e, allo stesso tempo, assicurasse il rigore nei confronti della detenzione dei boss mafiosi».

«Sono pertanto soddisfatta che il testo che abbiamo licenziato ieri in commissione Giustizia – aggiunge – mantenga i punti essenziali del testo depositato dal M5S. Adesso è tempo di procedere spediti, entro i termini indicati dalla Consulta, verso l’approvazione – conclude – di una legge importantissima che disciplina uno strumento imprescindibile per la lotta alle mafie».