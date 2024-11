Nella mattina del 24 ottobre, i Carabinieri della Stazione di San Marco Argentano hanno arrestato un soggetto che si era introdotto, senza alcuna autorizzazione, all’interno dell’Istituto Scolastico Superiore della locale cittadina. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, entrato nel plesso scolastico facendosi strada tra i collaboratori scolastici e i professori, ha inoltre aggredito uno studente. I militari dell’Arma, allertati nell’immediatezza dal corpo docente, sono prontamente intervenuti per cercare di calmare il soggetto, in evidente stato di agitazione psico-fisica. Nonostante i numerosi tentativi di persuasione finalizzati ad accompagnare l’uomo presso gli uffici della Caserma, lo stesso si rifiutava categoricamente di collaborare, aggredendo fisicamente i militari, i quali per contenere il soggetto ed evitare ulteriori rischi per la sua incolumità, hanno dovuto restringerlo all’interno dell’auto di servizio.

L’aggressore ha continuato a palesare un atteggiamento ostile e violento nei confronti dei gendarmi, anche una volta giunto presso gli Uffici del locale Comando dell’Arma. Pertanto, i Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, hanno eseguito la misura precautelare dell’arresto in flagranza di reato ai sensi dell’art. 337 del Codice Penale e posto il soggetto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Al riguardo, si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato, che lo stesso è da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.

Ancora una volta emerge la piena collaborazione tra istituzioni pubbliche, ognuna per la propria parte di competenza, finalizzata a dare una risposta quanto più immediata possibile alle istanze di sicurezza della cittadinanza, sempre nel rispetto della normativa vigente e nella piena tutela dei diritti della persona.