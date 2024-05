Enorme successo per l’iniziativa del Consolato “Mobile” a Polistena

Presso il Comune di Polistena il giorno 11 Maggio si è tenuto un servizio temporaneo: il c.d. “consolato mobile”.

L’iniziativa, fortemente voluta dalle autorità marocchine, ed organizzata in maniera ineccepibile dalla federazione islamica italiana per venire incontro alle esigenze dei circa 15.000 cittadini marocchini residenti nella Regione Calabria, ha avuto come scopo quello di evitare un lungo e dispendioso viaggio fino a Napoli per la richiesta di documenti.

Nei locali messi a disposizione del Comune di Polistena, è stato possibile ritirare i documenti senza la necessità di spostarsi dalla Calabria.

A fare gli onori di casa è stato il Sindaco di Polistena, Michele Tripodi, che ha accolto i due Consoli del Marocco presenti :quello di Napoli M’hammed Khalil ed il Console Onorario Calabrese avv. Domenico Naccari.

Erano altresì presenti alcuni funzionari del consolato ed i rappresentanti della federazione islamica italiana tra cui il presidente nazionale Hajraoui Mustapha e quello locale Karani Abdeslam.

Tutto si è svolto nella massimo ordine e senza alcun problema per la città di Polistena che ha accolto per un giorno circa 1.000 cittadini Marocchini provenenti da ogni parte della Calabria.

Soddisfazione da parte dei Consoli Marocchini Khalil e Naccari per le circa 200 pratiche evase tra rilascio di passaporti e ceritificazioni varie.

Appagato anche il Sindaco per il servizio offerto e per la circostanza che Polistena ancora una volta si distingue nel contesto regionale per una politica di accoglienza e di integrazione.

Nella prima foto: Il presidente della federazione islamica italiana Hajraoui Mustapha, il Console del Marocco a Napoli Mhammed Kahlil, il sindaco di Polistena Michele Tripodi, il Console Onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria Avv. Domenico Naccari.

Nella seconda foto: momenti di rilascio di documentazione a cittadini marocchini da parte di funzionari consolari.