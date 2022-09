“Ennesima vittoria della Slc Cgil Calabria, ennesima vittoria dei notri iscritti”. Commenta così la segreteria regionale calabrese della Slc Cgil la condanna dell’azienda Komunika Srl da parte del tribunale di Catanzaro e il reintegro di un lavoratore licenziato.

“Il 28 agosto scorso – si legge in una nota della Slc Cgi Calabria -il tribunale di Catanzaro – sezione Lavoro – ha condannato l’azienda Komunika srl al reintegro di un lavoratore, annullando cosi il licenziamento che ne era scaturito al termine della procedura di licenziamento collettivo aperta il 30 agosto 2021. Il lavoratore fin da subito è stato supportato dal sindacato grazie alla rinomata competenza e all’esperienza dell’avvocato Danilo Colabraro, è stato possibile per il giudice certificare l’illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta e, in particolare, per avere la Komunika: redatto una graduatoria falsata a monte da una distinzione tra reparti mai giustificata prima e aver limitato la platea degli esuberi ai soli operai”.

“Alla soddisfazione per quanto deciso dal giudice – scrive ancora la segreteria regionale – fa da contraltare la delusione nel dover prendere atto che l’azienda, durante i diversi esami congiunti, ha preferito rigettare tutte le nostre proposte utili alla salvaguardia dell’intero perimetro occupazionale preferendo mantenere una posizione ottusa e percorrere una strada che l’ha vista infine soccombere di fronte al giudice”.