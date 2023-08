Un uomo Filippino Vescio, di 59 anni, ha perso la vita dopo essere stato travolto dal trattore che stava conducendo. Il fatto è accaduto a Lamezia Terme, in un terreno agricolo in località Piano Luppino. Secondo quanto si è appreso la vittima era alla guida del mezzo che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato senza lasciargli scampo. Vescio è morto sul colpo e inutile è stato l’intervento sul posto dei sanitari del 118. La Polizia locale ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’uomo era sposato e padre di quattro figli, tutti minori.