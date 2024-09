Il Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, Massimo Ripepi, informa la cittadinanza e gli organi di stampa che domani, 24 settembre 2024, si terrà una seduta della Commissione Controllo e Garanzia presso l’Aula Commissioni di Palazzo San Giorgio. La prima convocazione è fissata per le ore 8:00 e, in caso di mancato raggiungimento del quorum, la seconda convocazione avrà luogo alle ore 9:00.

L’incontro avrà come oggetto di discussione un focus sull’emergenza scuole che ha portato alla chiusura di numerosi plessi scolastici sul territorio comunale ed il ricollocamento degli studenti presso altre strutture. Durante la seduta, saranno auditi l’Assessore all’Istruzione Dott.ssa Anna Briante e la Dirigente all’Istruzione Dott.ssa Gerolama Daniela Roschetti.

“L’obiettivo principale della Commissione sarà quello di far luce su tutte le criticità emerse dall’inizio dell’anno scolastico, avviato da poco ma già segnato da numerose segnalazioni di difficoltà e disservizi.” – ha spiegato il Presidente Massimo Ripepi – “Per questo motivo chiederemo aggiornamenti sulle azioni intraprese dall’Amministrazione e sulle soluzioni previste nel breve e nel lungo termine, per affrontare le criticità in corso.”

“La cittadinanza, i genitori e i rappresentanti delle scuole sono invitati a partecipare in maniera attiva alla seduta. Si tratta di un’opportunità cruciale per segnalare direttamente le problematiche riscontrate, affinché la Commissione possa operare con piena cognizione di causa e richiedere un intervento quanto più preciso e delineato alle reali necessità della comunità scolastica.” – ha concluso Massimo Ripepi – “La Commissione Controllo e Garanzia si impegna a garantire la massima trasparenza e a sollecitare interventi urgenti, con l’obiettivo di tutelare il diritto allo studio in ambienti sicuri e funzionali.”