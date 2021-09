L’emergenza Covid non si ferma, aumentano i ricoveri e si rischia la “Zona gialla”, si rischia un trend negativo nei dati di monitoraggio di venerdì prossimo. Le percentuali alte dei ricoveri stanno destando preoccupazione. In Calabria nei reparti ordinari la percentuale è del 19% e nella terapia intensiva la soglia è fissata al 8%.

Certo, i dati sono in aumento in quasi tutte le regioni italiane e soprattutto la percentuale di pazienti Covid nei reparti ospedalieri di area medica cresce ovunque.

Ieri il consigliere regionale Giannetta ha lanciato l’allarme sulla questione dei posti esauriti al Gom di Reggio Calabria, poi a stretto giro di boa, il sindaco di Gioia Tauro ha annunciato che per far respirare il Gom sarà riaperto l’ospedale Covid di Gioia Tauro. E intanto i contagi non tendono a diminuire e la provincia di Reggio Calabria registra sempre un numero alto di positivi.