Ci facciamo portavoce della denuncia pubblica lanciata in queste ore dall’attivista Antonio Iannazzo, a nome della comunità di Sant’Eufemia, circa il fenomeno dei furti nelle abitazioni, nel Quartiere S.Eufemia di Lamezia. Non vogliamo alimentare nessun allarmismo, ma ci rendiamo conto che la situazione merita la giusta attenzione, perché reale ed oggettiva, e va attenzionata e risolta immediatamente, con celerità, rigore e fermezza, per riportare serenità tra la popolazione residente. Non possiamo accettare che la gente debba vivere nella paura. Il nostro è un pieno ed incondizionato supporto alle forze dell’ordine da sempre impegnate h24 sul territorio, e ci sentiamo in dovere di chiedere a Sua Eccellenza Il Prefetto di Catanzaro, di attenzionare la questione con il massimo rigore, valutando tutti gli strumenti normativi del caso, per intervenire in maniera massiccia ed incisiva al fine di debellare un fenomeno, che rischia seriamente di sfuggire di mano, e che ha già creato il primo risultato in negativo, oltre alle vittime dei furti, ovvero allarme sociale. Chiediamo altresì all’Amministrazione Comunale di farti portavoce del disagio manifestato e valutare ogni possibile azione, anche in funzione di deterrenza. Sono testimone oculare diretto, perché invitato all’interno di una civile ambizione, che quando manifestato dai cittadini di Sant’Eufemia corrisponde alla pura verità.

La nostra è una città che merita di vivere in sicurezza ed in tranquillita’, e sul tema della sicurezza urbana ci spenderemo in prima persona con i cittadini.

Massimo Cristiano

Già Consigliere Comunale