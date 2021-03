In Italia, si legge nel sito dell’Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), “la soglia del 30% per le terapie intensive e del 40% per le aree non critiche è individuata dal decreto del Ministro della Salute del 30/4/2020”. E che “per area non critica si intendono i posti letto di area medica afferenti alle specialità di malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Il numero degli stessi fa riferimento ai dati trasmessi periodicamente dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano al Ministero della Salute”.

Ieri nel report dell’Agenzia sembra sia stata superata in Calabria quella soglia di allerta del 40% della cosiddetta “area non critica” e che nei reparti Covid c’è un’occupazione del 42%.

Invece per quanto riguarda il tasso di occupazione delle terapie intensive, siamo al 24% al di sotto della soglia di allerta che come abbiamo scritto è del 30%.