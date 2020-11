Di seguito il comunicato del sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio

“Buongiorno, così come annunciato verbalmente già ai manifestanti quest’oggi, con ordinanza regionale del Presidente F.F. n.85, è stata disposta l’attivazione di 40 posti letto covid-19, presso la struttura dell’ospedale di Gioia Tauro.

Un primo passo per uscire dalla zona rossa il prima possibile e per il rilancio dell’ospedale stesso.”