Elezioni regionali, Valeria Fedele incontra gli elettori di Chiaravalle

Condivisione di intenti, un momento di chiarezza e lealtà indissolubile.

E’ stato molto soddisfacente l’incontro della candidata Valeria Fedele con il coordinamento di Forza Italia di Chiaravalle.

Grazie anche al dinamico e costruttivo, Bruno Pelaia, coordinatore locale, c’è stato un confronto intelligente, serrato.

L’invito ai presenti da parte di Valeria Fedele, ringraziandoli per aver aderito, è stato quello di fare in modo che “l’entusiasmo e la passione possano essere una costante nel fare politica, il confronto e l’ascolto – ha proseguito Fedele – devono essere determinanti per essere un riferimento imprescindibile per un territorio, come quello di Chiaravalle che merita una centralità politica evidente”.