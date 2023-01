Elezioni provinciali di Vibo, Tucci e Lo Schiavo: “Nessun accordo sul candidato presidente”

«Pur confermando ogni precedente valutazione negativa sul sistema elettorale per l’elezione del presidente della Provincia, meccanismo che impedisce la reale rappresentatività dell’elettorato popolare, ci preme osservare che l’interlocuzione per l’individuazione di un’eventuale piattaforma programmatica comune nell’alveo del campo progressista è tuttora in corso e che nessun accordo è stato al momento raggiunto in ordine alla figura del candidato presidente e del perimetro politico della stessa coalizione».

È quanto dichiarano, in una nota congiunta, il deputato del Movimento 5 stelle, Riccardo Tucci, e il consigliere regionale del Gruppo misto – Liberamente progressisti, Antonio Lo Schiavo, in relazione alle prossime elezioni per la presidenza della Provincia di Vibo Valentia.