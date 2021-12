“Giungono sempre più segnalazioni da parte di alcuni amministratori della Provincia di Cosenza ai quali non sarebbe stata data la possibilità di esprimere il proprio voto alle elezioni provinciali perché posti in quarantena domiciliare in quanto risultati, purtroppo, positivi al Sars-CoV2”. È quanto afferma Graziano Di Natale. “Se tutto ciò dovesse corrispondere ad una situazione realmente in essere -aggiunge- sarebbe di una gravità inaudita e comprometterebbe la validità delle elezioni provinciali a Cosenza.

Pare ovvio -prosegue- che bisognava munirsi di un seggio speciale per permettere a tutti gli amministratori di partecipare ad un momento democratico così importante”. L’esponente di centrosinistra conclude con un monito: “La mia speranza più sincera è che tale ipotetica circostanza sia stata superata grazie a dei provvedimenti atti a non escludere nessuno. Auguro a tutti i colleghi positivi al Covid-19 una pronta guarigione. Resto, inoltre, vigile in attesa di ulteriori sviluppi”.