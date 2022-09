Sono 19 gli eletti in Calabria che da oggi siederenno in Parlamento. Sono 13 i deputati e 6 i senatori. In Calabria si è avuto un vero e proprio exploit del Movimento 5 Stelle, i risultati elettorali hanno visto il Partito Democratico arrancare, mentre precipita la Lega. Testa a testa tra Fratelli d’Italia e Forza Italia, con il partito della Meloni comunque avanti sia alla Camera che al Senato.

Chi sono gli eletti in Calabria alla Camera (Uninominale)

Cosenza: eletta Anna Laura Orrico (M5s)

Corigliano-Crotone: eletto Domenico Furgiuele (Lega)

Catanzaro: eletta Wanda Ferro (Fratelli d’Italia)

Reggio Calabria: eletto Francesco Cannizzaro (Forza Italia)

Gioia-Vibo: eletto Giovanni Arruzzolo (Forza Italia)

Chi sono gli eletti in Calabria al Senato (Uninominale)

Senato Nord: eletto Ernesto Rapani (Fratelli d’Italia)

Senato Sud: eletto Clotilde Minasi (Lega)

Plurinominale in Calabria, gli eletti

Nei collegi plurinominali per Camera e Senato, generalmente occupare la casella del capolista equivale ad una elezione assicurata. Sono otto i posti in palio per approdare a Montecitorio e quattro per Palazzo Madama. Al momento l’ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto eletto al Senato. Dovrebbero essere quasi sicuramente eletti anche Giuseppe Mangialavori, Alfredo Antoniozzi, Nicola Irto, Nico Stumpo, Roberto Scarpinato e Fausto Orsomarso.