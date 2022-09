“Diversamente da quanto pubblicato lunedì sera sul sito del ministero dell’interno, i nuovi conteggi assegnano solo un seggio al Pd calabrese escludendo me che ero numero 2 della lista. Certamente esiste il problema di una legge elettorale pessima e farraginosa. L’abbiamo detto in campagna elettorale e sarebbe stato il mio primo impegno legislativo la proposta di modifica. Ma la leggerezza con la quale il Viminale ha affrontato questa volta la questione è veramente da paese del terzo mondo, confermando ancora una volta che questo ministero è un porto delle nebbie, anch’esso da riformare profondamente”. Così Enza Bruno Bossio in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook in merito alla sua esclusione dal Parlamento e ai riconteggi che assegnerebbero un seggio in più al Movimento 5 stelle. Continua ancora la parlamentare uscente del Pd, “In ogni caso i dati di lunedì come quelli di ieri non sono definitivi, il passaggio ufficiale è quello delle Corti d’Appello e della Corte di Cassazione.

Detto questo, qualunque dovesse essere il mio destino per me andrà bene comunque.

Perché, come ha ricordato questa mattina Paride Leporace, io sono sempre quella stessa “ragazza” appassionata degli anni 70, con o senza ruolo parlamentare. E a differenza di alcuni odiatori seriali del web, sempre dalla stessa parte”.