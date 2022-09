A Cittanova una delle percentuali più alte in Calabria per il partito democratico. Al senato il capolista Nicola Irto in coalizione raggiunge il 25,41%. La Nesci candidata alla camera dei deputati prende in coalizione il 19,53. Invece il partito democratico raggiunge il 20,82% al senato, come partito, Alla camera dei deputati il 15,82%. Al senato va ricordato la decisione del leader di A Testa Alta, Peppe Bova di aver dato indicazione di far votare il segretario regionale del partito democratico. Un risultato ottimo in controtendenza con il dato nazionale e regionale.

A breve ci occuperemo di analizzare il voto nei comuni più importanti del reggino ad iniziare da Taurianova, Palmi, Gioia Tauro ecc…