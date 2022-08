Siamo alla battute finali per l’individuazione dei candidati al proporzionale e al maggioritario per eleggere i senatori e deputati che toccano alla nostra Regione. La diminuzione dei parlamentari, crea notevoli difficoltà ai segretari dei partiti

ECCO I MAGGIORI PARTITI A CHI VOGLIONO CANDIDARE

FORZA ITALIA

Per il maggioritario i nomi sono quasi decisi. Francesco Cannizzaro, Gianni Aruzzolo(?) e Andrea Gentile. Nel proporzionale al senato Mangialavori, per la camera un leader nazionale?

Le associazioni e gli amministratori locali spingono per la candidatura di Giuseppe Zampogna, presidente dei sindaci della piana di Gioia Tauro. Zampogna molto amato dalla gente comune, dopo le battaglie per difendere il territorio. Insomma Zampogna è uno che ci ha messo la faccia per difendere i diritti dei cittadini.

FRATELLI D’ITALIA

Wanda Ferro e Fausto Orsomarso non hanno nessun problema, sono in pole position per essere eletti al Parlamento Italiano.

LEGA PER SALVINI

Il deputato Fuergiele dopo la nomina a responsabile della campagna elettorale non ha problemi per listino al proporzionale da capolista. Al senato il leader del partito Matteo Salvini. Nel maggioritario in corsa Saccomanno e l’assessore regionale Tilde Minasi.

PARTITO DEMOCRATICO

Il partito di Letta i seggi sicuri li può eleggere nel proporzionale . Nicola Irto, capolista al Senato. Nico Stampo, per volontà del ministro Speranza alla camera dei deputati. Per il maggioritario porte aperte a tutti.

M5S

Dopo la decisione di catapultare in Calabria una deputata eletta al nord, nel partito di Conte sono sul piede di guerra . La vera lotta, sta nel proporzionale. Per il maggioritario vale lo stesso discorso del partito democratico

ITALIA VIVA- AZIONE

Posto assicurato a Magorno al senato. Per la camera dei deputati circola la voce di Federica Dieni alla Camera dei deputati. Non sono esclusi colpi di scena, in prima fila Carmelo Versace sindaco facente funzione della città metropolitana di Reggio Calabria. Parliamo sempre del proporzionale per il maggioritario Renzi e Calenda non hanno nessuna possibilità di eleggere nessuno.