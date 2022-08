Elezioni politiche 2022, la lega sceglie i candidati all’uninominale. Minasi e Furgiuele. E’ saltata la candidatura di Saccomanno

Le Lega di Salvini sceglie i due candidati all’uninominale in base all’accordo politico con Forza Italia e Fratelli d’Italia. A correre per un posto in Parlamento saranno il deputato uscente Furgiule di Lamezia Terme e Tilde Minasi assessore della giunta Occhiuto. Niente da fare per il commissario del partito di Salvini in Calabria Giacomo Saccomanno. L’avvocato di Rosarno sperava in una sua candidatura al senato della repubblica