Un proficuo e partecipato incontro si è svolto a Gioia Tauro tra il commissario metropolitano dell’Udc Riccardo Occhipinti, il commissario cittadino Angelo Guerrisi e i candidati del partito che sosterranno la corsa a sindaco di Simona Scarcella. Sanità, Welfare, Occupazione, Pari opportunità e Turismo al centro del confronto e punti centrali del programma dei centristi per il futuro di Gioia Tauro.

«Serve soprattutto un approccio nuovo – ha detto Occhipinti – e sono sicuro che Simona Scarcella saprà averlo regalando una nuova visione per lo sviluppo di Gioia Tauro che deve crescere insieme al suo porto, infrastruttura nevralgica per l’intera Calabria. Senza, però, trascurare la qualità della vita dei suoi cittadini. La sanità in particolare va potenziata e non tutto può essere risolto dal costruendo ospedale di Palmi. Il nuovo nosocomio non deve cancellare le strutture esistenti, a cominciare dall’ospedale di Polistena, ma essere il centro di una sanità pubblica potenziata nel suo complesso. Né – ha detto ancora il commissario – possiamo dimenticare la vocazione turistica di Gioia Tauro che va potenziata e valorizzata. Penso ad esempio al recupero del luogo simbolo della città, ossia il pontile di Gioia Tauro e alla tutela delle Marine puntando ad una rivalutazione che guardi non solo al turismo stagionale, ma anche a quello destagionalizzato. Gioia Tauro si trova in una posizione strategica può offrire tante opportunità di lavoro c’è la necessita di investire in strutture ricettive anche per sfruttare pienamente i flussi che dovrebbe garantire il nuovo corso dell’aeroporto dello Stretto con l’arrivo di Ryanair».