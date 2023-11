Elezioni Gioia Tauro 2024, parla Sabina Ventini

Se è vero come è vero che con l’età vengono meno prontezza di riflessi ed i processi mnemonici cominciano a vacillare, altrettanto vero è che, dove la mente dimentica ci sono le carte che ricordano…!

L’avvicinarsi delle prossime elezioni Amministrative a Gioia Tauro e la conseguente apertura della campagna elettorale sta risvegliando “ politici dormieinti “ da un decennio !

La mia memoria è ancora integra,chiudendo gli occhi e facendo un salto nel passato, ad appena 10 anni orsono,mi sembra ancora di sentire il via vai di sirene spiegate che correvano in città, direzione “ Valleamena” per prestare soccorso a quanti vennero travolti dalla furia delle acque ed evitare che oltre al disastro di cose e case distrutte si dovesse passare anche alla conta dei morti !

Solo per benevolenza del buon Dio in città non si sono registrate perdite di vite umane in seguito all’esondazione del fiume “ Budello “.

Tutti i residenti del quartiere “ Fiume “ e “ Valleamena “ hanno subito danni, alcuni molto ingenti, arrivando a perdere ogni cosa, dai vestiti ai preziosi custoditi nelle proprie case ; case che sono state inondate da detriti e fango in quello che, a mia memoria, è stato il più grande disastro “ naturale “ registrato in città.

Ad onor del vero contro natura certo non si può andare, ma allora forse, e sottolineo forse, qualcuno avrebbe potuto e dovuto pensare per tempo a mettere in sicurezza gli argini e dragare il letto del fiume.

Adesso mi pare fin troppo semplice ed ovvio passare dalle zone oggetto della seguente dichiarazione , scattare un paio di fotografie, postarle sulle piattaforme social e gridare “ al lupo al lupo “ !

Sarà che sono figlia della politica fatta in un certo modo ; l’insegnamento più forte che mi accompagna sin da ragazza è quello di pensare e ricordare che sia di maggioranza che di opposizione, il ruolo di un Amministratore ( assessore, consigliere ) deve necessariamente essere quello di colui che ha a cuore le sorti della città , che sia presente sempre, che sia sveglio e vigile anche quando non siede fra i banchi del Consiglio Comunale.

Noi politici abbiamo scelto di adoperarci per il bene comune, per la tutela e la salvaguardia della cosa comune ! e non soltanto per andare a lavorare al comune sotto mandato o peggio ancora “ svegliarci “ in odor di campagna elettorale !

Se vogliamo davvero dirla tutta, ci sono cittadini gioiesi che ancora, a distanza di un decennio, attendono un congruo risarcimento per i danni subiti …e certo non li attendono “ dalla natura “ che con i suoi temporali dirompenti e l’inevitabile ingrossamento del fiume che come è ben noto raccoglie le acque piovane dei territori interni della Piana di Gioa Tauro ha “ fatto il suo corso “ trascinando nella sua furia ogni genere di materiale.

Anche , e forse di più , all’epoca ( anno 2010 ) gli Amministratori avrebbero potuto e dovuto avere occhio attento al fine di scongiurare quel disastro che resterà sempre indelebile nella memoria di ogni cittadino.

Sono una persona pragmatica ; ai tanti “ politici dormienti “ che si stanno adesso svegliando vorrei ricordare che quanto sto rappresentandolo si può trovare, in maniera molto dettagliata nei faldoni custoditi presso gli organi competenti.

Il mio ruolo, come Assessore di questa Amministrazione non mi consente di continuare a tacere !

Non si fa certo il bene della città cavalcando ogni onda andando sempre ed a tutti i costi contro gli Amministratori di turno !

La politica del buon fare affonda le sue radici in uomini e donne laboriosi, accoglienti, attenti e propositivi.

Infine, giusto per notizia, i nostri uffici sono già al lavoro per la predisposizione delle opere di pulizia del fiume di concerto con tecnici ed operai dell’azienda “ Calabria verde “.

Assessore Sabina Ventini