A poche ore dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature per le elezioni europee in programma l’8 e 9 giugno, i giochi sembrano ormai fatti anche in Calabria.

Tanti i nomi noti che spuntano dagli elenchi depositati per la circoscrizione Sud che comprende oltre alla Calabria anche Campania, Abruzzo, Basilicata, Puglia e Molise.

L’alleanza Verdi Sinistra schiera come capolista Mimmo Lucano, già sindaco di Riace e artefice di un modello di accoglienza e integrazione dei migranti conosciuto anche fuori dai confini nazionali.

In lista con lui, anche Maria Pia Funaro, ex vice-sindaca di Cosenza che ha lasciato il Pd per aderire al progetto di Fratoianni e Bonelli. Sotto il simbolo dei dem, assieme alla capolista Lucia Annunziata, al sindaco di Bari Antonio Decaro, alla vicepresidente uscente dell’Europarlamento Pina Picierno e al giornalista Sandro Ruotolo, c’è Jasmine Cristallo, catanzarese, ex leader delle sardine. Della partita anche Luigi Tassone già consigliere regionale ed ex sindaco di Serra San Bruno In Forza Italia a dare manforte al capolista il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, la vicepresidente della Regione Giusi Princi, reggina unica candidata calabrese tra gli azzurri. La Lega, che propone come capolista il generale Roberto Vannacci, si affida alla deputata cosentina Simona Loizzo protagonista in pochi anni di una scalata da consigliera regionale a parlamentare del Carroccio e che adesso tenta il tris con la conquista di un seggio europeo. In lista anche il presidente catanzarese del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso. In campo con Giorgia Meloni che guiderà la lista di Fratelli d’Italia, oltre all’europarlamentare uscente Denis Nesci, la consigliera regionale Luciana De Francesco. Un altro calabrese in cima alla lista è l’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico, economista e docente universitario originario di Scala Coeli (Cosenza), guiderà gli aspiranti europarlamentari del M5S per la circoscrizione Sud. La regola dei due mandati ha invece impedito la ricandidatura dell’unica uscente, Laura Ferrara. Azione schiera il segretario regionale Francesco De Nisi, attuale consigliere regionale. Altra curiosità per la lista ‘Sud chiama Nord’ di Cateno De Luca, anche il Capitano Ultimo, Sergio De Caprio, toscano ma assessore regionale all’ambiente nella precedente legislatura.

(Ansa)