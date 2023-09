Elezioni comunali Rosarno, Timpani (Fdi): “Non c’è mai stata l’ ipotesi della lista di Fratelli d’Italia”

“Abbiamo deciso di non concorrere alle prossime elezioni comunali di Rosarno. Mai intrapreso ragionamenti in tal senso con nessuno dei candidati a sindaco. Non ci sono state le condizioni politiche per costruire un programma ed una compagine che potesse partecipare fattivamente alla competizione. Una scelta dettata dal fatto che la storia di Fdi avrebbe imposto un percorso ben strutturato e ben definito nel perimetro delle idee e dei valori del partito. Impossibilitati ad ottemperare a questa convinzione, abbiamo preferito rinunciare alla presentazione della lista.

Qualsiasi altra analisi è solamente frutto di fantasiose ricostruzioni giornalistiche”.

È quanto ha dichiarato Aurelio Timpani, commissario cittadino Fdi di Rosarno.