“Abbiamo pensato ad un incontro perché convinti della necessità di analizzare insieme ai commercianti le problematiche relative alla situazione del commercio cittadino. E’ stato un confronto riuscito perché lo spirito con cui abbiamo organizzato l’appuntamento era di ascoltare e di puntare l’attenzione su alcune questioni che ci stanno particolarmente a cuore, come la rivitalizzazione del mercato domenicale e del centro storico. Fondamentale la necessità di fornire strumenti d’incentivazione a beneficio sia dei giovani che delle donne che intendessero avviare una nuova attività commerciale o turistica e di rendere concreta la fruizione dei beni naturali, artistici e monumentali del territorio allo scopo di promuovere e sviluppare il turismo tutto l’anno ed avere ovvie ricadute sul commercio locale”. Queste le parole di Domenico Depino, candidato a sindaco alle prossime elezioni comunali che si terranno a Gioiosa Ionica il 14 e 15 maggio.

L’incontro che si è tenuto tra i commercianti di Gioiosa e la lista e’ stato un vero successo sia per la numerosa partecipazione ma anche per lo scambio proficuo di idee. Tante sono le problematiche che questa categoria ha evidenziato e altrettanti sono gli impegni presi. Non si tratta ovviamente di progetti macroscopici e irrealizzabili ma di impegni concreti che i dodici candidati a sostegno di Depino hanno intenzione di portare avanti per il rilancio del territorio che deve ripartire proprio dal settore commercio. Alla base della nuova proposta amministrativa il dialogo e lo spirito di collaborazione, per definire impegni che saranno anche priorità in caso di vittoria della lista “COSTRUIRE insieme”.

“Riteniamo – ha commentato il candidato a sindaco – intanto che ci sia la necessità di un interlocuzione mensile con l’associazione commercianti per tematiche di sviluppo e per la segnalazione di criticità. Occorre nell’immediatezza fare ripartire il progetto dell’area industriale quale volano di sviluppo dell’intera comunità. Progettare e sviluppare interventi mirati per il mercato domenicale, lavorando anche sull’abbattimento della tariffa e sull’offerta di nuovi servizi. Bisogna anche pensare a nuove manifestazioni e d eventi che durante l’anno possano aumentare i visitatori. Avviare un interlocuzione seria con gli istituti di credito per creare un agevole accesso al credito. Fondamentale aprire un dialogo con i proprietari dei locali sfitti in città, convinti che sia necessario trovare una soluzione per favorire l’occupazione di questi spazi: l’apertura di nuove attività commerciali è un bene per tutti, i proprietari, i nuovi imprenditori e l’intera comunità”.

“È indispensabile – conclude Domenico Depino – invertire la tendenza negativa, ci confronteremo per trovare soluzioni e ogni iniziativa dovrà trovare sinergia con i commercianti. Una città più attiva, più propulsiva non si può avere senza la rivitalizzazione del commercio. Quello che proponiamo è un patto tra l’amministrazione comunale e i commercianti, che preveda impegni da ambo le parti e obiettivi condivisi, nell’interesse di Gioiosa Ionica e dei cittadini come dei turisti”.