In occasione delle prossime Elezioni Comunali del 22 e 23 Ottobre, la Presidente della “Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere”, ha ricordato la possibilità, per i rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione, di trasmettere le liste provvisorie delle candidature, con il consenso degli interessati.

Tale possibilità, di recente introdotta nell’ordinamento, su base volontaria, consentirà alla Commissione di verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative alla candidatura, purché la trasmissione dei nominativi avvenga entro il settantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per lo svolgimento delle elezioni.

Ogni informazione potrà essere richiesta alla mail: com.antimafia@camera.it

Il presente comunicato viene diffuso a mezzo stampa, al fine di consentire ampia divulgazione tra gli interessati.