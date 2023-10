Le votazioni per l’elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale a Rosarno (popolazione legale 14.639) avranno luogo, come già menzionato, domenica 22 e lunedì 23 ottobre 2023. Nel primo turno di votazione, le operazioni di voto si svolgeranno il 22 ottobre 2023 dalle ore 7:00 alle ore 23:00, il 23 ottobre dalle ore 7:00 alle ore 15:00. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta del Sindaco avrà luogo domenica 5 novembre e lunedì 6 novembre 2023.

L’amministrazione comunale di Rosarno, guidata dall’Avv. Giuseppe IDA’ dopo le dimissioni del Sindaco insieme agli altri 10 consiglieri di maggioranza e la nomina di un Commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente, è stata successivamente commissariata per infiltrazione o condizionamento della criminalità organizzata.

Adesso al termine del commissariamento, la cui gestione ultimamente è stata affidata ad una Commissione straordinaria, per la prossima tornata elettorale i candidati ufficiali a Sindaco sono tre:

1) – Il dott. Pasquale CUTRI’, nato a Rosarno il 19/03/1953, medico e più volte assessore in passato, che si presenta alla guida della lista “Obiettivo Rosarno”;

2) – l’avv. Michele Filippo ITALIANO, nato a Rosarno il 03/04/1966, cassazionista e già assessore in passato, il quale guida la lista civica “Rosarno prima di tutto”;

3) – Cosma FERRARINI, nato a Rosarno l’11/03/1974, impiegato nel settore sanità, già assessore e Consigliere comunale, che si candida a capo della lista – Progetto “Rosarno bene comune” –.