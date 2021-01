Concluse le elezioni del Consiglio della Città Metropolitana, che ha visto il nostro Comune parte attiva.

Ci siamo impegnati fin da subito ed abbiamo aderito alla formazione della lista “TERRITORIO METROPOLITANO”, che ha visto protagonisti i Sindaci e gli Amministratori i quali, senza logica partitica e politica, si sono prodigati per questo progetto.

Un grazie a loro, ai candidati e a chi ha sostenuto la nostra lista con lealtà, senza doppi giochi e sotterfugi.

Un pensiero speciale alla nostra Consigliere Comunale di Melicucco, Maria Bellissimo, che ha ottenuto un ottimo risultato, in quanto la prima dei non eletti della nostra lista, con circa i 2000 voti ponderati.

Il suo apporto personale e quello di tutte le persone che ci hanno sostenuto, ci inorgoglisce e testimonia altresì che quando ci si impegna per il nostro territorio, al quale siamo legati indissolubilmente, i risultati arrivano. Questa è anche la testimonianza dell’unione del nostro gruppo che lavora in modo coeso e compatto.

Continueremo a lavorare per il nostro territorio e per la nostra comunità, mettendo sempre al primo posto il bene di tutti noi.