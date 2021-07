Il senatore Ernesto Magorno ritira la candidatura a governatore della Calabria e afferma che “Avevamo chiesto a viva voce un candidato presidente che fosse un sindaco, che venisse dai territori, non siamo stati ascoltati. Non siamo mai stati contattati dal centrosinistra per discutere delle scelte che venivano messe in campo. Abbiamo anche fatto avere alcune nostre proposte che sono rimaste inascoltate, ma ci rendiamo conto che non ci sono le condizioni per mettere in campo una coalizione che possa vincere e governare”. Inoltre, “Abbiamo deciso di fare un passo indietro perché ci rendiamo conto che c’è bisogno di dimostrare pure che si è capaci di fare un passo indietro, che non si investe per sé stessi, ma per delle idee, per un progetto che noi per la Calabria continuiamo ad avere. Nei prossimi giorni decideremo cosa fare, con chi andare e come andare alle elezioni regionali”.