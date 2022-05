“Ettore Rosato torna in Calabria per una due giorni densa di appuntamenti. Ringraziamo il Presidente del nostro partito per la straordinaria attenzione manifestata nei nostri confronti. Nel giro di pochi mesi, infatti, Rosato ha visitato la nostra regione più volte, una vicinanza che ha convinto tante persone ad abbracciare la nostra proposta politica”. Così il Coordinatore Regionale di Italia Viva Calabria, Ernesto Magorno, annuncia la visita del Vice Presidente della Camera dei Deputati Ettore Rosato in Calabria in programma sabato 28 e domenica 29 maggio.

Quattro gli appuntamenti in agenda. Sabato 28 alle ore 11:30 Rosato sarà a Catanzaro (Hotel Guglielmo) dove parteciperà a “Il Riformismo per il futuro di Catanzaro”, manifestazione organizzata per sostenere la candidatura del Prof. Valerio Donato a Sindaco della città capoluogo di regione.

Alle 16:00 a Crotone (Ego Cafè) il Presidente di Italia Viva incontrerà iscritti e simpatizzanti del partito.

Alle ore 20:00 appuntamento ad Acri (Cs), corso Sandro Pertini, piazza P48, per “Pnrr Infrastrutture, servizi e rilancio delle aree interne”, iniziativa della lista Acri.0 che sostiene la candidatura a Sindaco di Natale Zanfini e che vede tra i candidati il coordinatore cittadino di Italia Viva, Luigi Caiaro.

Domenica 29, infine, alle ore 11:00, Rosato sarà San Nicola da Crissa (VV).