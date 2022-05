Elezioni amministrative Motta San Giovanni; si profila una sfida tra il Sindaco uscente Giovanni Verduci e l’ing. Ezio Tripodi

Di Robin Hood

Si avvicina a grandi passi la prima scadenza legata alla prossima consultazione elettorale del 12 giugno ; il prossimo 14 maggio dovranno essere depositate le candidature degli aspiranti sindaci e dei relativi consiglieri comunali che con le proprie piattaforme programmatiche si contenderanno la possibilità di guidare per i prossimi 5 anni il comune di Motta San Giovanni.

Scontata la ricandidatura del Sindaco uscente Giovanni Verduci nella cui lista , al momento, trovano posto il Vice Sindaco ROCCO Campolo, l’Assessore Enza Mallamaci , l’Assessore Domenico Infortuna ed il consigliere Beniamino Mallamaci. Voci di corridoio si rincorrono riguardo alla possibilità che possa fare parte della squadra un consigliere di minoranza ( Sonia Malara?).

Ad oggi, salvo novità, l’outsider più accreditato sembra essere l’ing. Ezio Tripodi che sta cercando di mettere insieme tutte le forze che si ritengono alternative all’attuale maggioranza . Della squadra dello “sfidante”, secondo i bene informati, dovrebbero far parte i consiglieri uscenti(di minoranza) Domenico Mallamaci e Massimo Cogliandro , Policarpio Verduci(già assessore dal 2012 al 2017) e Francesco Seminara funzionario dell’ispettorato del lavoro.

Per la composizione definitiva delle liste, come spesso accade, bisogna aspettare gli ultimi giorni . Le due compagini stanno lavorando intensamente per mettere insieme le migliori risorse umane possibili per poter gestire in maniera adeguata i prossimi cinque anni.

Probabilmente nei giorni a seguire verranno presentate le linee programmatiche che entrambi i candidati sottoporranno all’attenzione dei cittadini che , così come deve essere, avranno l’ultima parola .

Certo è che la prossima competizione elettorale a Motta San Giovanni si preannuncia dall’esito alquanto dubbio se veramente, salvo ulteriori sorprese, ai nastri di partenza saranno solo 2 le liste.