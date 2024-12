Il Ministero dell’Interno ha inviato una circolare a tutte le Prefetture d’Italia per comunicare ufficialmente quando si terranno le elezioni comunali dei centri che hanno votato in piena emergenza Covid, nel Settembre del 2020.

La scadenza è stata prorogata alla primavera del 2026.

Nella stessa circolare, si stabilisce che per i Comuni che hanno votato a Settembre del 2021, torneranno alle urne nella primavera del 2027.

Una decisione che era nell’aria ma che riguarda solo le Amministrazioni Comunali che, di fatto, usufruiranno di una proroga di 6 mesi per riallineare le scadenze di mandato con il voto nella finestra primaverile.

circolare-83-2024_241206_160541