Possibili candidati a Sindaco

Sarà nuovamente in campo per la carica di primo cittadino, nella tornata delle amministrative 2022, il Sindaco in carica, Giovanni VERDUCI, nato a Motta San Giovanni (RC) il 23 febbraio del 1959, funzionario di Poste Italiane Spa.

Giovanni VERDUCI Sindaco del Comune di Motta San Giovanni nel decennio 1997-2007, consigliere comunale dal 1984, è stato assessore comunale ai Servizi Sociali, Cimiteri e Sport (dal 25.05.1991 al 21.11.1993), vicesindaco, assessore Finanze, Bilancio, Tributi, Contenzioso, Programmazione Economica (dal 21.11.1993 al 16.11.1997)

Già Consigliere provinciale del “Gruppo Misto”, eletto nel 2006, è stato componente della IV Commissione politiche sociali, pubblica istruzione, luoghi di culto, bonifica dei siti e sicurezza idraulica, misure per il dissesto idrogeologico, risorse e schemi idrici, edilizia scolastica, sport e impianti sportivi, servizi assistenziali, politiche giovanili, polizia provinciale, patrimonio e demanio.

Eletto per la seconda volta Consigliere provinciale nel maggio 2011, nella lista dell’UDC, è stato Vicepresidente dell’Amministrazione provinciale di Reggio Calabria con delega Programmazione Economica – Finanze – Bilancio – Tutela del paesaggio – Difesa del suolo e delle coste.

Giovanni VERDUCI, è stato ultimamente eletto nuovamente Sindaco della Città di Motta San Giovanni l’11 giugno 2017 con la lista civica “La Città che vogliamo”.

Candidati con Giovanni VERDUCI Sindaco, vi saranno Rocco Alberto CAMPOLO, attuale Vicesindaco del Comune mottese e Consigliere metropolitano e, con molta probabilità, l’attuale Vicepresidente del Consiglio comunale di Motta San Giovanni.

Per fare la scelta di chi sarà lo sfidante o di quali saranno gli altri candidati a Sindaco vi sono in atto momenti di confronto.

Un altro candidato a Sindaco potrebbe essere l’Avv. Carmela LATELLA nata a Melito di Porto Salvo il 5 febbraio 1974, laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Messina, nella passata amministrazione comunale 2012-2017 Assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Sociali, Politiche dell’Educazione e della Famiglia, Lavoro e Politiche Giovanili, Politiche Abitative, Contenzioso.

Oppure il Dott. Domenico MALLAMACI – consigliere / capogruppo “È-Vento di Futuro”. Domenico “Mimmo” MALLAMACI, nato a Reggio Calabria il 24/08/1963, manager laureato, fino al 29 agosto del 2016 ad (Amministratore delegato) IAM S.p.A. ( ente tut.).. Candidato nella Lista Oliverio Presidente alle elezioni regionali 2014 circoscrizione Calabria Sud ( provincia Reggio Calabria ) risulta primo dei non eletti con 7.158 preferenze.

Infine, in attesa però di conferma, potrebbe scendere in campo la Dott.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’, nata a Melito di Porto Salvo il 21/12/1974. Laureata in Lingue e letterature straniere all’Università degli Studi di Messina ed in atto Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco” di Pellaro – RC.

Termini, iniziale e finale per la presentazione delle candidature.

La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale, con i relativi allegati, vanno presentate dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data di votazione ovvero da venerdì 13 maggio a mercoledì 13 maggio 2022.

Secondo istruzioni del Ministero dell’Interno per assicurare al massimo l’esercizio del diritto di elettorato passivo è opportuno che la segreteria degli uffici comunali resti aperta: – nel primo giorno (12 maggio) dalle ore 8:00 alle ore 20:00; – nel secondo giorno (13 maggio) dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (termine perentorio).