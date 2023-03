Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha fatto visita ad alcuni istituti scolastici della Locride per affrontare e risolvere le principali criticità. Ad accompagnarlo, i consiglieri metropolitani delegati all’Istruzione, all’Ambiente ed al Welfare, Rudi Lizzi, Salvatore Fuda e Domenico Mantegna. La prima tappa è stata il cantiere del Liceo scientifico “Umberto Zanotti Bianco” di Gioiosa Jonica, ormai pronto alla consegna e sul quale, il consigliere Fuda, nonché sindaco della cittadina, si è detto «particolarmente soddisfatto per i lavori che hanno interessato un’opera attesa da moltissimo tempo dalla cittadinanza e dall’intera comunità scolastica». «Poche settimane – ha detto Versace – e un altro istituto sarà nella disponibilità di alunni, docenti, personale scolastico e famiglie. Non vediamo l’ora di consegnare un’altra importante infrastruttura che ripaga al meglio l’impegno messo in campo dall’amministrazione metropolitana e dal settore guidato dal dirigente Giuseppe Mezzatesta».

Quindi, è stata la volta del Liceo artistico “Oliveti-Panetta” di Siderno il cui progetto di ammodernamento è in fase esecutiva e prossimo ad andare a gara per, poi, iniziare i lavori entro la fine dell’anno. Nella sede temporanea che ospita le attività didattiche ed i laboratori, il sindaco facente funzioni si è soffermato con la dirigente scolastica Carla Pelagi. Quindi, con i docenti si è anche fatto il punto su alcune migliorie che possano consentire un miglior uso degli spazi all’aperto.

Versace ed i consiglieri Mantegna e Lizzi hanno proseguito il sopralluogo presso il Liceo scientifico “Zaleuco”, dove hanno incontrato la dirigente Carmela Serafino ed il presidente del consiglio d’istituto, Vito Antonio Crinò. Con loro sono stati affrontati piccoli problemi di manutenzione che riguardano l’istituto.

Infine, la delegazione della Città Metropolitana è stata ricevuta al liceo classico locrese “Ivo Oliveti” per verificare, anche in questo caso, questioni relative ad una manutenzione ordinaria.

«Un tour proficuo», l’ha definito il sindaco facente funzioni Carmelo Versace, nel ringraziare lo staff del settore guidato dal dirigente Mezzatesta ed i consiglieri Fuda, Lizzi e Mantegna. «Abbiamo raccolto – ha detto Versace – dalla viva voce di chi, quotidianamente, opera e lavora all’interno delle nostre scuole, i problemi delle diverse comunità, molti dei quali risolti dalla Città Metropolitana ed altri per i quali abbiamo garantito il consueto massimo impegno».

«Sono soddisfatto – ha proseguito il sindaco metropolitano facente funzioni – perché ho trovato strutture adeguate e, soprattutto, la grande serietà ed abnegazione dei dirigenti, dei docenti e di tutto il personale che accompagna la crescita dei nostri ragazzi spesso in situazioni difficili e complicate». «Non posso che essere contento – ha concluso Versace – per l’ormai imminente apertura del liceo scientifico “Zanotti Bianco” di Gioiosa Jonica. Ogni scuola, infatti, rappresenta un bene di valore inestimabile per una comunità».