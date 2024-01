Economia digitale, webinar della Camera Avvocati Tributaristi di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Venerdì 26 gennaio, dalle ore 15.30, si terrà il Webinar sul tema “Attualità e prospettive dell’economia digitale al tempo della riforma tributaria”, organizzato dalla neo istituita Commissione di studi di “Finanza ed Economia Digitale” della Camera degli Avvocati Tributaristi di Palermo con il patrocinio dell’Uncat, dell’Elsa, dell’Associazione Italiana Professori e Studiosi Diritto Tributario e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo. Dopo il saluto di apertura del Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi di Palermo e V. Presidente Uncat, Angelo Cuva, seguiranno gli indirizzi di saluto di Dario Greco, Presidente Coa Palermo, del Maurizio Logozzo, Presidente AIPSDT, Nicolò La Barbera, Presidente ODCEC di Palermo, Giuliana Colli Vignarelli, V. Presidente per lo Sviluppo Professionale ELSA Palermo e Componente della Commissione di studi e Alberto Messeri, Presidente ELSA Palermo. Introdurrà e modererà il webinar Maria Concetta Parlato, Università di Palermo, Consigliere CAT Palermo, Coordinatrice della Commissione di studi.

Seguiranno le Relazioni dei Componenti della Commissione: Enrico Camilleri, Università di Palermo, (La platformization dell’attività bancaria: lo scenario di frizione competitiva banche/big tech e le sue implicazioni), Antonio Felice Uricchio, Presidente ANVUR, Università di Bari “Aldo Moro”( Economia digitale e Diritto tributario), Maria Cristina Pierro, Università dell’Insubria (La fiscalità delle Cripto-attività), Andrea Carinci, Università di Bologna (La fiscalità del Metaverso), Marco Greggi, Università di Ferrara (La direttiva cd. “DAC8” e i nuovi obblighi di trasparenza nella negoziazione degli asset digitali), Rossana Giacalone, Dottore Commercialista (Attualità in tema di economia digitale), Daniele Giacalone, V. Presidente CAT Palermo, Consigliere Uncat (Analisi delle disposizioni normative sulle criptoattività nel Regno Unito e negli Emirati Arabi Uniti). L’evento è valido ai fini della Formazione professionale continua degli Avvocati e si svolgerà in video conferenza sulla piattaforma Zoom.

