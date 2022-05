Il piccolo borgo della Sila,Bocchigliero, piange la dipartita dell’imprenditore Francesco Caligiuri, nonché padre della Coordinatrice della Calabria e del centro, del sud e delle isole, di Azzurro Donna – Forza Italia Maria Josè Caligiuri

L’imprenditore Francesco Caligiuri già dalla giovane età diede dimostrazione delle sue grandi doti imprenditoriali, infatti molte opere edili eseguite in Calabria e fuori regione che ritroviamo tutt’oggi portano la sua firma.

Uomo pieno di valori,sempre dedito alla famiglia, stimato e benvoluto da tutti, ha lasciato nello sconforto parenti ed amici che gli sono stati accanto fino alla sua dipartita.

Una scomparsa che lascia un grande vuoto in tutti coloro che hanno avuto la possibilità di conoscerlo ed apprezzarne le doti di grande uomo ed imprenditore.

Le Coordinatrici di Azzurro Donna della Regione Calabria insieme alla Coordinatrice Nazionale On. Catia Polidori, si stringono in un forte abbraccio intorno alla Coordinatrice Maria José Caligiuri ed a tutta la famiglia per la grande perdita subita del caro padre, partecipando profondamente commosse al loro dolore.

La Coordinatrice Nazionale On. Catia Polidori, le Coordinatrici provinciali e comunali Regione Calabria Azzurro Donna – Forza Italia