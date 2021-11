Che il commissario dell’Asp Gianluigi Scaffidi nell’ultimo periodo sia un po’ “nervosetto” lo abbiamo avvertito anche noi di Approdo Calabria. Dopo la richiesta dei danni nei confronti del nostro fondatore e direttore Luigi Longo per aver difeso il primario della cardiologia di Polistena Dott. Enzo Amodeo oltre ad aver rimarcato il disastro nella sanità nella piana di Gioia Tauro. Ma prendere carta e penna per mettere in “riga” il sindaco di Polistena per aver convocato nella sua qualità di sindaco della città, dove ricade l’importante ospedale spoke cittadino… una cosa del genere non l’abbiamo mai vista. Resta sottinteso che finché Scaffidi ricopre l’incarico di Commissario della sanità reggina ( ancora per poco) la gestione e l’organizzazione della macchina aziendale tocca al commissario attuale. Ma il sindaco della città di Polistena che è la massima autorità sanitaria ha il diritto sacrosanto di chiedere agli attori sanitari le problematiche che vivono i sanitari stessi nell’ospedale di Polistena ? Non riusciamo ancora a capire quale lesa maestà abbia commesso il sindaco di Polistena. Anzi il commissario doveva essere contentissimo di avere un sindaco che si occupa dei problemi della sanità cittadina, per trovare insieme ai vertici aziendale una soluzione in positivo delle difficoltà . Non riusciamo a comprendere le ragioni del commissario Scaffidi di un atteggiamento del genere… il dramma Calabria non ha limite…speriamo nel nuovo commissario Roberto Occhiuto di rilanciare la sanità calabrese ormai allo sfascio con miliardi di euro andati in fumo negli ultimi 11 anni, senza avere strutture e prestazioni degne di un Paese normale…se oggi ci sono nicchie di eccellenza lo si deve alla buona volontà e testardaggine di medici e paramedici che dobbiamo definire eroi.





Prot_Arr 0018337 del 04-11-2021 – Documento doc02059720211104164215