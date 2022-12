È nato il Coro “Nicola Antonio Manfroce”

Il 18 dicembre 2022, nella chiesa di Maria Ss. Ma del Rosario in Palmi, gremita per l’occasione, ha esordito nel “Concerto di Natale” il coro polifonico “Nicola Antonio Manfroce”, diretto dal maestro Daniele Ciullo, pianista e con lunga esperienza nella direzione di coro.

La formazione canora è al suo debutto in un concerto vero e proprio: il 4 dicembre infatti, il coro si era esibito con una anteprima di tre brani alla Chiesa dell’Immacolata, in occasione del concerto organizzato da Ibicolab con i maestri e gli allievi di questa associazione operante anch’essa a piazzale Ibico.

Il Coro Manfroce accoglie sia elementi già esperti, sia persone che per la prima volta si avvicinano al mondo del canto d’insieme; esso rientra nell’ambizioso progetto di Piazzale Ibico, che vuole creare momenti di aggregazione attraverso arte e cultura, ponendosi come porto sicuro per persone che hanno bisogno di aiuto e vicinanza.

Durante il Concerto di Natale del Coro Manfroce il pubblico si è entusiasmato sulle note di un repertorio che richiama suoni d’oltreoceano, spaziando dalle colonne sonore (la Moon River da Colazione da Tiffany di Henry Mancini o la disneyana È una storia sai di Alan Menken), al pop rock di Elvis (Can’t help falling in love) o a brani di impatto come l’Adiemus di Carl Jenkins. Si è poi passati al tema natalizio rivisto in chiave spiritual, genere afroamericano antesignano del blues, interpretato nei brani Il piccolo suonatore di tamburo e Mary had a baby, quest’ultimo impreziosito dagli acuti della giovene soprano palmese Cristina Alviano. Quest’ultima si è inoltre esibita come solista nell’emozionante Ave Maria di Giulio Caccini, accompagnata dal pianista Andrea Nania, le cui note blues hanno dato ritmo a brani intonati dal coro Manfroce, come Stormy Weather di T.Koehler o le classiche rivisitate White Christmas e Jingle bell rock.

Questo concerto verrà replicato il prossimo 2 gennaio a Seminara. Il debutto di domenica, per il maestro Daniele Ciullo e tutti i coristi, vuole essere solo il primo di tanti passi che il neonato coro Manfroce intende muovere nel nostro ambiente culturale, costruendo per il futuro nuove esperienze musicali e confrontandosi con realtà locali e nazionali. Una nascita che ha finalmente sancito il ritorno di un coro polifonico a Palmi. Ed è solo l’inizio.