Di Luigi Longo

Era un artigiano della politica con un cuore grande. Tonino Mundo lo trovavi in tutte le circostanze, un amico dalla porta accanto. Ho avuto il piacere di conoscerlo negli anni 80 a Roma e in Calabria, durante la mia esperienza nella direzione del Psi come funzionario e soprattutto in Calabria nel periodo che sono stato segretario regionale dei giovani socialisti. Su Tonino Mundo potevi contare sempre, il suo impegno nel macinare km ad ascoltare l’esigenze dei compagni calabresi era qualcosa di incredibile. Mundo era persona perbene, di altri tempi, un galantuomo un politico anomolo che non ti pugnalava dietro le spalle. Ciao Tonino