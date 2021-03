Il 20 Marzo alla giovane età di 62 anni,compiuti nel mese di febbraio, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari,dei suoi uomini e della piccola cittadina aspromontana,il Maresciallo Maggiore Sebastiano Cua. Grazie alla sua attività lavorativa,ha dato lustro alla piccola cittadina che gli ha dato i natali.

Sebastiano Cua era il Comandante della Stazione Carabinieri Forestali e Carabinieri Parco di Oppido Mamertina,la sua attività era anche improntata alla tutela e salvaguardia del Territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Una vita dedicata alla montagna sempre con indosso la divisa,prima del Corpo Forestale dello Stato e dei Carabinieri Forestali dopo.

Persona cordialissima,molto disponibile e ben voluta da tutti,non negava mai una parola di conforto,un aiuto,un consiglio.Una persona che non si misurava col grado, ma con lo spessore della propria competenza e professionalità. Ottimo conoscitore della montagna,non solo del suo mestiere,ma anche dell’ambiente e del territorio,distinguendosi sempre per l’alto senso del dovere.

Persona molto conosciuta ed apprezzata da tutti,lascia nello sconforto i familiari,i suoi uomini e tutta la comunità cristinese,che si stringono attorno alla famiglia con grande affetto e vicinanza in questo triste momento.