Nella notte è morto il boss Matteo Messina Denaro, aveva 62 anni ed era stato arrestato lo scorso 16 gennaio dopo circa 30 anni di latitanza.

Si è spento nell’ospedale de l’Aquila dove era ricoverato, in una stanza blindata, dal mese di agosto, Matteo Messina Denaro soffriva da tempo di un tumore al colon e da venerdì era stato dichiarato in coma irreversibile.

Al boss, mai pentito, era stata sospesa l’alimentazione dopo il collasso di giovedì che lo aveva mandato in coma irreversibile. Messina Denaro venne arrestato il 16 gennaio scorso mentre andava a fare una chemioterapia a Palermo. Era stato lo stesso boss a chiedere di non essere sottoposto a procedure di rianimazione. Al capezzale la nipote e legale Lorenza Guttadauria e la giovane figlia Lorenza, riconosciuta recentemente e incontrata per la prima volta nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila ad aprile.

Da settimane gli praticavano solo terapia del dolore. In un pizzino, infine, l’uomo avrebbe chiesto che non fosse celebrato alcun funerale in chiesa.