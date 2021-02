L’Associazione “Città degli Ulivi” si stringe intorno alla famiglia Cleri in questo momento di dolore, per ricordare la figura politica e professionale dell’ex Sindaco e l’impegno da lui profuso per la sua città.

I Sindaci della Piana di Gioia Tauro si uniscono al cordoglio dei familiari per la dolorosa scomparsa di Carlo Cleri.

L’Associazione lo ricorda come uomo onesto e amministratore integerrimo, ex Sindaco di San Giorgio Morgeto, corretto e responsabile anche da avversario politico.

Con profonda tristezza e con grande rispetto i Sindaci gli rendono omaggio e gli porgono l’ultimo deferente saluto.