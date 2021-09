Di Luigi Longo

Purtroppo non c’è l’ha fatta a sopravvivere al covid ed alla terapia intensiva uno dei più importanti imprenditori della Calabria Adriano Raso, titolare del ristorante “Castello degli dei ” a San Giorgio Morgeto e del famoso hotel “Uliveto Principessa ” a Cittanova. Adriano Raso era ricoverato da qualche giorno presso il GOM di Reggio Calabria in terapia intensiva per una brutta polmonite causata dal covid-19. Adriano Raso è stato uno di quei imprenditori venuti fuori dal basso con sacrifici enormi. Lascia un profondo vuoto a tutti noi che lo abbiamo conosciuto, un amico straordinario, una persona perbene. A Francesca ed ai figli la mia vicinanza con grande amore. Da tutta la redazione di Approdo le condoglianze sentite