Il Prof. Gen. (ris) Emilio Errigo, Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, ha individuato e nominato il nuovo Direttore Amministrativo di ARPACAL.

Si tratta dell’Avvocato e già Giudice Onorario – Sez. Penale, presso il Tribunale di Catanzaro, Giovanni Maccarrone, Direttore Logistico – Gestionale e Funzionario Amministrativo-Contabile del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile.

L’Avv. Giovanni Maccarrone è uno studioso di diritto amministrativo, penale e processuale, con un Curriculum Vitae di tutto rispetto, arricchito nel corso della lunga attività presso la Pubblica Amministrazione, dedicando il suo impegno professionale in diversi settori strategici e amministrativi, all’interno dell’Eroico e a noi caro, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nella sua interessante e brillante carriera professionale, ha ricoperto numerosi incarichi di alta responsabilità, a capo dei seguenti uffici: Affari Generali, Personale, Contenzioso, Acquisti, Referente dell’Anticorruzione e Coordinatore dei Referenti Anticorruzione.

Ha svolto l’incarico di addetto al riscontro amministrativo-contabile del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro ed è stato Ufficiale Rogante presso la Direzione Regionale VV.F. Calabria e del Comando Provinciale di Crotone.

Dal 2000 al 2002, ha esercitato le funzioni, compiti e attribuzioni, quale Giudice Onorario – Sezione Penale, presso il Tribunale di Catanzaro.

Avvocato, abilitato all’esercizio della professione forense e all’insegnamento di materie in discipline giuridiche ed economiche è autore di numerosi articoli e libri, tutti di altissimo contenuto scientifico giuridico ed economico.

Il Commissario Straordinario Gen. Errigo, ha pubblicamente affermato: “Sono sicuro che il neo nominato Direttore Amministrativo di ARPACAL, l’Avv. Giovanni Maccarrone, saprà portare un importantissimo personale contributo professionale per il buon andamento e funzionamento, non solo amministrativo – contabile, all’interno e all’esterno dell’Agenzia Regionale della Protezione dell’Ambiente della Calabria”.