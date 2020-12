E’ Andrea Denegri il nuovo direttore della UOC Chirurgia Toracica dell’Annunziata di Cosenza

Esperienza di lungo corso in chirurgia toracica, il dr Denegri ha lavorato all’IRCCS dell’Azienda Ospedaliera e Universitaria San Martino di Genova, occupandosi prevalentemente di chirurgia oncologica, introducendo tecniche innovative sia negli interventi di riparazione-ricostruzione della parete toracica da trauma, sia nella chirurgia mininvasiva.

Professore a contratto presso le Università di Genova e Torino nelle Scuole di Specializzazione in Chirurgia Toracica è stato componente del Comitato Scientifico della Società italiana Endoscopica Toracica e membro del Comitato Scientifico del Registro Italiano delle VATS Lobectomy.

Il dr. Andrea Denegri, ligure di nascita e formazione, risultato idoneo all’Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direzione della UOC di Chirurgia Toracica, indetto dall’Azienda Ospedaliera nel 2018, inizierà la nuova esperienza professionale nella città brutia, il prossimo 7 gennaio.